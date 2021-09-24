Бренди Balenciaga, Bottega Veneta та Yves Saint Laurent повністю відмовляються від хутра

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Patrik Inzinger / Unsplash

Всі будинки французької групи Kering, яка обʼєднує бренди Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni і Yves Saint Laurent, з осені 2022 повністю відмовляються від використання хутра тварин в колекціях.

Про це йдеться у повідомленні групи від пʼятниці, 24 вересня.

«Прийшов час зробити ще один крок вперед і припинити використання хутра в усіх наших колекціях. Світ змінився разом з нашими клієнтами, і розкіш, природно, повинна адаптуватися до цього», — заявив Франсуа-Анрі Піно, голова і головний виконавчий директор Kering.

Першим з групи крок до відмови від хутра зробив у 2017 році бренд Gucci. У 2019 році група Kering сформулювала принципи щодо захисту тварин. Стандарти регулювали поводження з тваринами, які залучені до модної індустрії та текстильної промисловості. Зокрема, піднімались питання їхнього лікування та заборони використання антибіотиків. Усі бренди групи дотримувались цих стандартів при роботі з постачальниками шкіри, вовни та інших матеріалів тваринного походження.