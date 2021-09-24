Китай визнав усі операції із криптовалютами «незаконними». Біткоїн почав падати в ціні

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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»

Центральний банк Китаю оголосив всі транзакції з криптовалютою «незаконними» і заборонив закордонним криптовалютним біржам надавати послуги інвесторам в країні.

Про це банк повідомив у пʼятницю, 24 вересня, повідомляє Reuters.

Центральний банк Китаю також заявив, що заборонить фінансовим установам, платіжним компаніям і інтернет-фірмам сприяти торгівлі криптовалютою і посилить моніторинг ризиків, повʼязаних з такою діяльністю.

Одразу після оголошення про визнання криптовалюти «незаконною» у Китаї, вартість біткоїна, відповідно до сайту Coin Desk, впала на 3% і тепер становить майже $43 тисячі.

Торгівля криптовалютами є незаконною в Китаї з 2019 року — тоді цей крок вжили, аби припинити відмивання грошей. Але люди могли торгувати цими валютами, що й турбувало Пекін.