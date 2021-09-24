Шведська автокомпанія Volvo змінює логотип

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Flickr / SAUD AL-OLAYAN

Шведський виробник автомобілів марки Volvo змінив логотип. Він став мінімалістичнішим.

Про це пише Top Gear.

Компанія не робила жодних анонсів, а просто змінила зображення логотипу в усіх своїх соціальних мережах.

Новий логотип став мінімалістичним, його дизайн відповідає принципу «менше означає більше». Усі елементи затемнили, а лінії зробили тоншими. Сама ж назва раніше писалася в центрі логотипу на синьому фоні, тепер фон прибрали.

Volvo