В Італії затримали колишнього главу Каталонії Пучдемона

Новини

Колишній глава адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий італійською владою після прибуття на Сардинію.

Про це в ніч на пʼятницю, 24 вересня, повідомив у своєму Twitter його адвокат Гонсало Боє.

Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера, виписаного іспанською владою. Утім, Гонсало Боє припускає, що дію цього ордера було призупинено Судом Європейського Союзу.

Пучдемон прибув на Сардинію, щоб взяти участь у фольклорному святі каталонської культури. Тепер він повинен постати перед апеляційним судом міста Сассарі, який ухвалить рішення про його звільнення або екстрадицію до Іспанії.

У липні Суд ЄС в Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і його соратникам Антоні Комину і Кларі Понсаті, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії.

У 2019 році всі троє були обрані в парламент ЄС. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обовʼязків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Однак через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комин) і Шотландії (де перебуває Понсаті) не могла дати хід запитам іспанської сторони.

Усі троє покинули Іспанію, щоб уникнути судового переслідування після невдалої спроби оголосити про незалежність Каталонії від Мадриду у 2017 році. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави адміністрації Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту та розтраті держкоштів.