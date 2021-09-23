Нардепи «злили» позачергове засідання Ради і провалили голосування щодо «касових апаратів» для ФОП

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Народні депутати проігнорували позачергове пленарне засідання Верховної Ради, скликане головою парламенту Дмитром Разумковим на 23 вересня.

Попри те що провести засідання вимагали 165 нардепів, у сесійній залі спочатку зареєструвався лише 161 депутат, а згодом — після проведення сигнального голосування — виявилося, що на засіданні перебувають лише 86 обранців.

Зазначимо, що законопроєкт № 2644 про скасування норм щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) був знятий з порядку денного, оскільки його давно зняли з розгляду.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, якими пропонувалося скасувати норми, що зобовʼязують фізичних осіб — підприємців мати «касові апарати», набрав лише 132 голоси (з 226 необхідних) і був відхилений.

Водночас законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо визначення обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб — підприємців нардепи вирішили не включати в порядок денний.

Коли депутати перейшли до розгляду законопроєкту про спрощення обліку доходів фізичних осіб — підприємців і виступили доповідачі по основному проєкту та альтернативному, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка вела засідання, поставила на голосування пропозицію кількох фракцій перевірити кількість народних депутатів у сесійній залі.

Зареєструвалося лише 86 народних депутатів, тож Кондратюк закрила позачергове засідання.