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Як цікаво провести осінні канікули — щоб відпочили й діти, і батьки. Ідеї від КМДШ

Автор:
Марина Колесниченко
Дата:

КМДШ

Школа КМДШ розробила декілька ідей про те, як спланувати дозвілля учнів, вихідні чи осінні канікули (до них залишилося трохи понад місяць), щоб відпочили не лише діти, але й батьки.

Осінні тематичні табори

КМДШ

КМДШ пропонує п’ятиденну програму з елементами соціальних активностей. «Дитина, яка вміє приймати рішення на основі цінностей, буде успішною», — наголошують у КМДШ. Тема осіннього кемпу — «Секрети домашніх тварин».

Дітям запропонують дізнатися про найбільш популярні професії, повʼязані з тваринами, і познайомитися із соціальною роботою притулків. Можна буде створити іграшки або відкрити для себе тварин-митців. Дітей познайомлять з особливостями поведінки котів і собак та з різновидами порід. Також будуть вечірки з конкурсами, сюрпризами та подарунками.

Школа вихідного дня — суботні активності

КМДШ

Професіонали КМДШ планують вихідні київських і львівських школярів уже дев’ять років. Якщо субота у КМДШ — це значить, що буде нова тема, наприклад «Космос». Навколо неї будують усі активності: досліди (цікаво ж створити космічний простір у баночці), speaking club (вивчити назви планет англійською), творча майстерня (опанувати спеціальні техніки, щоб зображувати космос), спорт (квести на космічну тему) тощо.

Студії та гуртки

КМДШ

КМДШ пропонує кілька десятків напрямів різних активностей — від програмування та флорболу до професійної балетної студії. Заняття проходять на локаціях КМДШ у спеціально облаштованих приміщеннях — конкретно під кожен вид активностей. Із дітьми займаються досвідчені тренери, деякі з них мають досягнення на міжнародній арені. Записатися можна на сайті КМДШ.