У Сомалі вперше за 30 років відбувся публічний показ фільму

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У Сомалі відбувся перший публічний показ фільму за 30 років. У Національному театрі в столиці Могадішо показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма КМ.

Про це повідомляє BBC.

Кіноглядачі заплатили $10 за перегляд двох фільмів «Ху» (Hoos) і «Побачення з пекла» (Date from Hell). Їм довелося пройти через кілька блокпостів, щоб потрапити в зелену зону, де знаходяться театр, президентський палац і парламент.

Директор театру сказав, що це була «історична ніч для сомалійського народу».

«Це платформа, яка дає можливість сомалійським авторам пісень, оповідачам, кінорежисерам і акторам відкрито представити свій талант», — додав він.

Театр побудували китайські інженери у 1967 році — як подарунок від китайського лідера Мао Цзедуна. Театр називали важливим двигуном культурного розвитку Сомалі в 70-х і 80-х роках. Однак його закрили у 1991 році на початку громадянської війни і використовували як базу для польових командирів, які воювали за столицю. В результаті театр прийшов в занепад.

У 2012 році він знову відкрився після ремонту, однак будівлю підірвали терористи-смертники руху «Харакат аш-Шабаб», які вважали розважальні програми і фільми «морально зіпсованими».