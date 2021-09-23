Ексголова поліції Києва Крищенко став заступником Кличка з муніципальної безпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Новицький Андрій / УНІАН
Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко став заступником мера столиці Віталія Кличка.
Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні у четвер, 23 вересня.
За призначення Крищенка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень проголосував 91 депутат з 99 присутніх у Раді, двоє були проти.
Перед цим Кличко закликав Київраду підтримати це призначення та зазначив, що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.
- 11 серпня Андрій Крищенко подав рапорт про відставку з посади голови поліції Києва. Він обіймав посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.