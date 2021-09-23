На Буковині вдруге за тиждень обвалився ґрунт під коліями. «Укрзалізниця» змінила маршрут потягів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
У Чернівецькій області в ніч на 23 вересня виявили повторне просідання ґрунту під колією на перегоні Новоселиця — Мамалига.
Про це сповістили у пресслужбі компанії та попередили про затримку потягів.
Задля безпеки пасажирів потяг № 118/117 Чернігів — Чернівці спрямували до кінцевої станції обʼїзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики без зупинок. До Чернівців рейс прибуде орієнтовно о 10:15. Час затримки становить приблизно дві години.
До ліквідації наслідків провалу залучили фахівців рятувальної служби та «Укрзалізниці».
Поки всі неполадки не виправлять, потяги курсуватимуть обʼїзним шляхом, через що час у дорозі збільшиться приблизно на дві години.
- Такий інцидент на цій ділянці трапляється не вперше. 19 вересня в районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига вперше утворилося провалля через підмив ґрунту. Унаслідок цього «Укрзалізниця» змінила маршрут пасажирського потяга № 118, який прямував із Чернівців до Києва. Ситуацію обіцяли виправити, але щось пішло не так.