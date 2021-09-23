Катування майданівців: суд оголосив вирок організатору тітушок Юрію Крисіну

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radiosvoboda.org

Суддя Дарницького райсуду Києва засудив тітушку Юрія Крисіна до семи років позбавлення волі у справі про катування майданівців, зокрема, киянина Владислава Іваненка. З урахуванням попереднього терміну загальний строк покарання становить вісім років.

Тобто у підсумку Крисін вийде з вʼязниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018 року.

Відповідний вирок зачитали 23 вересня, повідомляє із зали суду журналіст «Бабеля» Стас Козлюк.

Суд урахував ступінь важкості злочину, а також те, що Крисін був раніше судимий та має неповнолітніх дітей.

Позов потерпілого Іваненка суд задовольнив частково та постановив виплатити йому 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Вирок набуде чинності на 30 день з моменту оголошення, якщо захист не подасть апеляцію. Водночас, його адвокат наголосив, що апеляція буде.

Юрій Крисін фігурує у двох справах. Перша — вбивство журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія у 2014 році. Друга — викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014 року. Матеріали цього кримінального провадження розглядалися у Дарницькому райсуді Києва майже три роки, аж поки 23 вересня 2021 року суд не оголосив вирок.

За даними слідства, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» тітушки викрали Владислава Іваненка, вивезли його в лісосмугу та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.