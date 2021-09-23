США та Німеччина пожертвують біднішим країнам 600 млн доз вакцини

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До кінця вересня 2022 року США закуплять ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer для постачання цих партій в інші країни.

Про це заявив американський президент Джо Байден на відкритті віртуального саміту, присвяченого боротьбі з пандемією COVID-19, пише Тhe Washington Post.

«Сьогодні я оголошую ще про одне історичне зобовʼязання: США закупляють ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати їх країнам з низьким та середнім рівнем доходу», — оголосив Байден.

Він наголосив, що неможливо перемогти пандемію локально, її треба долати глобально. Тож Німеччина має намір передати до кінця року в інші країни 100 мільйонів доз.

Лідери інших країн також пообіцяли збільшити обсяг вакцин, які нададуть біднішим державам.

Так, загальна кількість пожертвуваних США доз перевищить один мільярд. На червневому саміті Великої сімки у Великій Британії Байден вже оголошував про пожертву іншим країнам 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.