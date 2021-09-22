«Шахтар» переміг «Динамо» у матчі за Суперкубок України

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FC Dynamo Kyiv / Twitter

Донецький «Шахтар» переміг у матчі за Суперкубок України з футболу київське «Динамо».

Матч у Києві завершився з рахунком 3:0.

На початку матчу «Динамо» мало кілька моментів. На 11 хвилині після удару Владислава Супряги гірників врятувала стійка воріт, а вже за кілька хвилин удар від Віталія Буяльського парирував Андрій Пятов.

Але на 30 хвилині саме «Шахтар» відкрив рахунок — після удару головою від Лассіни Траоре м’яч від штанги залетів у ворота. Перший тайм так і закінчився з рахунком 1:0 на користь гірників.

У другому таймі «Динамо» одразу активно почало пресингувати суперника, за що і поплатилось. На 54 хвилині після контратаки гірників Траоре оформив дубль.

А вже на 61 хвилині «Шахтар» довів рахунок до розгромного. Кияни знову пропустили контратаку і Алан Патрік забив третій м’яч гірників.

«Динамо» ще мало кілька небезпечних моментів, але їхні удари проходили повз ворота Андрія Пятова. Матч так і закінчився з рахунком 3:0.