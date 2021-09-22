Разумков заявив, що його поки що не запросили на збори «слуг»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його поки що не запрошували на збори партії «Слуга народу» на початку жовтня.
Про це він розповів в ефірі каналу «Прямий».
«Ні, станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять — обовʼязково візьму участь, не запросять — не візьму. Я ж не ходжу в гості без запрошення», — підкреслив він.
Під час парламентських виборів Разумков був першим номером у партійному списку «Слуги народу».
- Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук заявила, що депутати проведуть робочу нараду. Місце зборів поки що обирають. У нараді візьмуть участь представники усіх гілок влади та президент України Володимир Зеленський.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Крім того, у ЗМІ вже кілька тижнів з’являється інформація, що ОПУ веде розмови з нардепами щодо голосів за певні відставки в Раді. Так, деяким нардепам обіцяють грошові винагороди в конвертах.