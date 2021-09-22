Разумков заявив, що його поки що не запросили на збори «слуг»

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його поки що не запрошували на збори партії «Слуга народу» на початку жовтня.

Про це він розповів в ефірі каналу «Прямий».

«Ні, станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять — обовʼязково візьму участь, не запросять — не візьму. Я ж не ходжу в гості без запрошення», — підкреслив він.

Під час парламентських виборів Разумков був першим номером у партійному списку «Слуги народу».