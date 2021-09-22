У Нью-Йорку за $2 продали лотерейний білет на $430 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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dylan nolte / Unsplash
У США у штаті Нью-Йорк у піцерії на Манхеттені продали єдиний виграшний квиток на джекпот Mega Millions у $432 мільйони. Про це повідомляє CBS News.
Переможець ще не повідомив про себе. Він може вибрати між джекпотом в розмірі $432 мільйони у вигляді щорічних виплат, або одноразовою виплатою в розмірі $315 мільйонів.
Виграшний квиток продали в Pronto Pizza — за два кроки від таких популярних місць, як Рокфеллер-центр, собор Святого Патрика і Radio City Music Hall. Квиток коштує $2, а шанси на виграш становлять 1 з 302 575 350.
Також є лотерейний квиток другого місця. Він передбачає виграш в $1 мільйон.
- Француз виграв у лотерею EuroMillions €200 мільйонів. Це абсолютний рекорд.
- У США переможець лотереї так і не прийшов за виграшем у майже $15 мільйонів, його чекали пів року.