У Нью-Йорку за $2 продали лотерейний білет на $430 мільйонів

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У США у штаті Нью-Йорк у піцерії на Манхеттені продали єдиний виграшний квиток на джекпот Mega Millions у $432 мільйони. Про це повідомляє CBS News.

Переможець ще не повідомив про себе. Він може вибрати між джекпотом в розмірі $432 мільйони у вигляді щорічних виплат, або одноразовою виплатою в розмірі $315 мільйонів.

Виграшний квиток продали в Pronto Pizza — за два кроки від таких популярних місць, як Рокфеллер-центр, собор Святого Патрика і Radio City Music Hall. Квиток коштує $2, а шанси на виграш становлять 1 з 302 575 350.

Також є лотерейний квиток другого місця. Він передбачає виграш в $1 мільйон.