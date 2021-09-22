США не видали візу депутату Держдуми Слуцькому для поїздки на сесію ООН. МЗС Росії погрожує «належною реакцією»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sergei Bobylev \ TASS via Getty Images
США відмовили у видачі візи голові комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леоніду Слуцькому. Він мав брати участь у сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Міністерство закордонних справ Росії розцінило це як зловживання привілеєм розміщення штаб-квартири ООН в своїй країні і обіцяє дати відповідь.
«Це грубе свавілля і абсолютно неприйнятне порушення міжнародного права, яке, зрозуміло, не може і не буде залишатися без належної реакції», — йдеться у повідомленні.
Сам Слуцький заявив, що невидання йому візи є «кричущим порушенням».
«Це кричущий факт. Потрібно говорити про те, що Вашингтон не виконує свої зобовʼязання із розміщення штаб-квартири ООН», — сказав Слуцький, додавши, що у майбутньому варто вимагати переміщення штаб-квартири ООН зі США.
Слуцький повʼязує відмову з тим, що його прізвище знаходиться в списку санкцій.