США платитимуть компенсації американцям, які постраждали від «гаванського синдрому»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Палата представників США одноголосно ухвалила законопроєкт про допомогу американцям, які постраждали від «гаванського синдрому», — таких приблизно 200 людей.
Про це повідомляє Politico.
Законопроєкт отримав назву Havana Act. Politico пише, що постраждалі зіткнулися з бюрократичними перешкодами, оскільки зверталися за медичною допомогою із симптомами, які варіювалися від сильних головних болів до пошкодження мозку.
«Немає більш важливого пріоритету, ніж безпека наших людей. І люди, які служили нашій країні, а тепер страждають від цих тривожних інцидентів зі здоровʼям, заслуговують відповідей і нашої підтримки», — сказав голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.
Сенат одноголосно ухвалив законопроєкт у червні. Тепер його направлять на підпис президенту США Джо Байдену, який раніше взяв на себе зобовʼязання розібратися «у цій загадковій хворобі».
Politico пише, що у 2021 році в кількох американських держслужбовців, які перебували у Відні, зʼявилися симптоми синдрому. Також атаки зазнали два співробітники Ради національної безпеки, але вже на території США.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Згодом це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них теж був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.