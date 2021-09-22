США платитимуть компенсації американцям, які постраждали від «гаванського синдрому»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Палата представників США одноголосно ухвалила законопроєкт про допомогу американцям, які постраждали від «гаванського синдрому», — таких приблизно 200 людей.

Про це повідомляє Politico.

Законопроєкт отримав назву Havana Act. Politico пише, що постраждалі зіткнулися з бюрократичними перешкодами, оскільки зверталися за медичною допомогою із симптомами, які варіювалися від сильних головних болів до пошкодження мозку.

«Немає більш важливого пріоритету, ніж безпека наших людей. І люди, які служили нашій країні, а тепер страждають від цих тривожних інцидентів зі здоровʼям, заслуговують відповідей і нашої підтримки», — сказав голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Сенат одноголосно ухвалив законопроєкт у червні. Тепер його направлять на підпис президенту США Джо Байдену, який раніше взяв на себе зобовʼязання розібратися «у цій загадковій хворобі».

Politico пише, що у 2021 році в кількох американських держслужбовців, які перебували у Відні, зʼявилися симптоми синдрому. Також атаки зазнали два співробітники Ради національної безпеки, але вже на території США.