Кабмін ухвалив постанову, яка повинна врегулювати електронну торгівлю ліками в Україні

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Кабмін у середу, 22 вересня, ухвалив постанову, якою врегулював правила з електронної торгівлі ліками та їх доставки споживачам.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«Електронна торгівля лікарськими засобами вже усталена та врегульована практика у країнах ЄС та інших розвинених країнах світу, а відтепер буде доступна і в Україні. МОЗ вживає всіх заходів, аби кожен пацієнт отримував якісні, ефективні та безпечні ліки», — заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, ухвалені норми забезпечать чіткий та прозорий механізм контролю за діяльністю аптек.

Наразі текст постанови відсутній.