Вчені знайшли у космосі «величезну і таємничу» порожнину

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Stuart Rankin / Flickr

Астрономи виявили величезну порожнину в космосі — і не змогли однозначно пояснити, звідки вона взялася. Про це повідомляє The Independent.

Величезна порожнеча має форму сфери і простягається майже на 500 світлових років. Вона оточена молекулярними хмарами Персея і Тельця, які представляють собою області в космосі, де утворюються зірки. Однак вчені не змогли точно визначити, як саме утворилася порожнина.

Дослідники вважають, що порожнина утворилася в результаті вибуху наднової зірки [зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів] близько 10 мільйонів років тому. Інша версія — порожнину з плином часу утворила серія наднових зірок. Швидше за все, вважають автори, і самі молекулярні хмари, і пустота між ними утворилися разом, в результаті однієї і тієї ж ударної хвилі від наднової зірки.

«Це демонструє, що коли зірка вмирає, її наднова зірка генерує ланцюжок подій, які в кінцевому підсумку можуть привести до народження нових зірок», — сказав науковий співробітник Інституту теорії та обчислень при Центрі астрофізики (CfA) Шмуель Біалі, який керував дослідженням.

Дослідники виявили порожнечу, коли аналізували тривимірні карти форм і розмірів найближчих молекулярних хмар. Ця карта сама по собі є великим проривом: це перший раз, коли молекулярні хмари нанесли на карту в 3D. Раніше вчені обмежувалися плоскими зображеннями.

«Ми могли бачити ці хмари протягом десятиліть, але ніколи не знали їх істинної форми, глибини або товщини. Ми також не були впевнені, наскільки далеко були хмари. Тепер ми знаємо, де вони знаходяться, з похибкою всього в 1%, що дозволяє нам розрізнити цю порожнину між ними», — сказала Кетрін Цукер, науковий співробітник CfA, яка керувала дослідженням зі створення карт.