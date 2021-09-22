Поліція Хорватії встановила особу жінки з острова Крк, яка втратила памʼять. Допомогли дані зі США
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Поліція Хорватії встановила особу жінки, яку знайшли на острові Крк без памʼяті та у стані повної дезорієнтації.
Як повідомляє The Independent, історія жінки привернула багато уваги через матеріали про неї у ЗМІ, і поліція почала отримувати багато повідомлень як від хорватів, так і з-за кордону.
За даними поліції, 57-річну жінку звати Даніела Адамцова. Імовірно, вона громадянка Словаччини або прибула звідти. Зараз її громадянство встановлюється.
Хорватські ЗМІ повідомили, що інформація, яка допомогла поліції, надійшла зі Сполучених Штатів, де жінка жила до 2015 року, а потім переїхала до Ірландії.
Зараз жінка перебуває в лікарні в місті Рієка. Її стан стабільний.
- 12 вересня на безлюдній частині хорватського острова Крк знайшли жінку, яка не памʼятає, хто вона і звідки. Жінку знайшли місцеві жителі на нерівній скелі, біля якої живуть ведмеді. При ній не було ні документів, ні телефону. Єдиною зачіпкою було те, що вона говорить англійською.