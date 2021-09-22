США передадуть нужденним країнам 500 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу

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США закуплять ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, щоб передати їх нужденним країнам в рамках глобальної ініціативи COVAX, очолюваної Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. В першу чергу партія буде призначена для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Про це повідомляють France24 і The Washington Post.

Офіційні особи адміністрації Джо Байдена заявили, що таким чином США доведуть загальний обсяг допомоги до 1,1 мільярда доз. У липні США вже закуповували 500 млн доз.

Президент Байден оголосить про закупку нової партії вакцини в середу, 22 вересня, на саміті ООН. Він закличе світових лідерів добится повної вакцинації 70% населення планети до вересня наступного року.

У вівторок, 21 вересня, Байден у своєму першому виступі в ООН у якості президента сказав делегатам, що США на сьогодні вклали понад $15 мільярдів у глобальну боротьбу із коронавірусом і відправили понад 160 млн доз в інші країни.