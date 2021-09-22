Лідер конспірологів QAnon почав продавати свої твіти як NFT. Гроші обіцяє витратити на секретний проєкт з порятунку Америки

Новини

Spencer Platt / Getty Images

Рон Уоткінс, який роками очолює конспірологічний інтернет-культ QAnon, продає скріншоти п’яти своїх твітів у вигляді NFT.

Про це повідомляє VICE.

Уоткінс назвав колекцію «Серія Свободи». Вона складається з твітів, які ретвітнув тодішній президент США Дональд Трамп у січні 2021 року. Підписники Уоткінса в телеграмі назвали це «шахрайством», але конспіролог заперечив їх слова і сказав, що гроші витратить на «секретний проєкт, який, як я відчуваю, врятує Америку».

У понеділок Уоткінс зробив перший NFT у серії на платформі OpenSea, де користувачі можуть робити ставки за токен за допомогою криптовалюти ethereum. Поки що лот Уоткінза зібрав 5 ставок, найвища з яких еквівалентна $500.

Популярність NFT зросла за останні 12 місяців, деякі з них продавалися за мільйони доларів. Токени діють як цифровий чек на придбаний контент, а право власності також постійно записується в блокчейні.

У твіті, який Уоткінс опублікував 3 лютого, за кілька днів до штурму Капітолія, він сказав: «Якщо ви плануєте відвідати мирні протести у Вашингтоні, я рекомендую одягнути натільну відеокамеру. Чим більше відеокутів того дня, тим краще».

Vice News

Твіти, які хоче продати Уоткінс, недоступні у твіттері, тому що акаунт Роба заблокували разом із акаунтом Дональда Трампа після протестів у Капітолії.

Конспіролог збирається витратити гроші за токени на розробку цифрового «законопроєкту про права, аналогічному Конституції та першим 10 поправкам».

«Тижнями я таємно працював над розробкою цифрового законопроєкту про права, і тепер мені потрібно найняти юристів та філософів для перегляду документа, щоб переконатися, що він написаний за найвищими стандартами», — сказав Уоткінс.

Засновник QAnon вважає, що цифрові права американців «затоптані великим фашистським урядовим чоботом». На його думку, продаж скріншотів його твітів — це спосіб дати відсіч владі.

Протягом останніх 10 місяців Уоткінс поширює численні теорії змови у своєму телеграм-каналі та дає обіцянки щодо майбутніх викриттів, які так і не відбуваються.