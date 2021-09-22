Учені знайшли зв’язок між сексуальним насильством і ризиком інсульту та деменції

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Жінки, що зазнавали сексуальних домагань, мають вищий ризик розвитку порушень роботи мозку, які призводять до деменції та інсульту, йдеться у новому дослідженні.

Про це повідомляє CNN.

Нове дослідження, яке представили у четвер на щорічній зустрічі Північноамериканського товариства менопаузи, проводили з метою пошуку ознак гіперінтенсивності білої речовини у скануванні мозку 145 жінок середнього віку без історії серцево-судинних захворювань, інсульту чи деменції.

Гіперінтенсивність білої речовини, яка на МРТ виглядає як маленькі плями білого кольору, є маркером порушень кровотоку, що залишив пошкодження в мозку і спричиняє серцеві захворювання, деменцію та зниження когнітивних здібностей.

«Це може бути сексуальне насильство як у дитинстві, так і в дорослому віці, — каже авторка дослідження Ребекка Терстон, професорка та директорка Біоповедінкової лабораторії Університету Піттсбурга. — На підставі даних про населення, більшість жінок, які пережили сексуальне насильство, зіштовхуються з ним у ранньому підлітковому та дорослому віці. Тож, імовірно, саме ранні переживання лишають найбільший вплив на життя».

Терстон розповіла, що завдяки томографії мозку дослідники виявили, що жінки із гіперінтенсивністю білої речовини були жертвами сексуального насильства.

Під час дослідження також проаналізували інші захворювання, які впливають на формування гіперінтенсивності білої речовини, такі як вік, гіпертонія та психічні розлади, однак зв’язку між цими видами дистресу та пошкодженням мозку не виявили.