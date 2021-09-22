Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада за підтримки 283 депутатів ухвалила у другому читанні закон № 5109 про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Також до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, що належать євреям та їхнім громадським організаціям.

Порушники закону нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, а в разі завдання матеріальної шкоди відшкодовуватимуть збитки.

Закон вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу та встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. За це пропонується карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400—8 500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».