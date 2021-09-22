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Премʼєр Британії Джонсон вперше підтвердив, що має шестеро дітей. Він приховував позашлюбну доньку

Автор:
Ангеліна Шеремет
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The Naked Ape / Flickr

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше підтвердив, що у нього шестеро дітей.

Зізнався глава британського уряду про кількість нащадків під час виступу у програмі NBC Today в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Ведуча запитала, чи дійсно він має шестеро дітей, на що Джонсон відповів «так».

Кількість дітей Джонсона була предметом обговорення в британській політиці протягом багатьох років — ЗМІ писали, що у нього є позашлюбна донька.

Зараз у Джонсона:

CNN називає «незрозумілим», чому Джонсон вирішив підтвердити існування дитини, про яку уникав говорити. Джонсон неодноразово заявляв, що не обговорюватиме своє особисте життя, а під час виборчої кампанії 2019 року, сказав, що не говоритиме про своїх дітей.