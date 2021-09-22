Премʼєр Британії Джонсон вперше підтвердив, що має шестеро дітей. Він приховував позашлюбну доньку

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The Naked Ape / Flickr

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше підтвердив, що у нього шестеро дітей.

Зізнався глава британського уряду про кількість нащадків під час виступу у програмі NBC Today в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Ведуча запитала, чи дійсно він має шестеро дітей, на що Джонсон відповів «так».

Кількість дітей Джонсона була предметом обговорення в британській політиці протягом багатьох років — ЗМІ писали, що у нього є позашлюбна донька.

Зараз у Джонсона:

четверо дітей від другого шлюбу;

позашлюбна донька, яку у 2009 році народила мистецтвознавець Хелен Макінтайр;

син від дружини Керрі Сімондс, яка зараз чекає на другу дитину.

CNN називає «незрозумілим», чому Джонсон вирішив підтвердити існування дитини, про яку уникав говорити. Джонсон неодноразово заявляв, що не обговорюватиме своє особисте життя, а під час виборчої кампанії 2019 року, сказав, що не говоритиме про своїх дітей.