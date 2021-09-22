Зеленський домовився з Ердоганом пришвидшити створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили питання військово-технічного співробітництва, вільної торгівлі та безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря.

«Наші відносини стають дедалі конкретнішими та наповнюються практичними проєктами», — написав президент у соціальних медіа.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський подякував лідеру Туреччини за підтримку «Кримської платформи» та тверду позицію щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Президенти домовилися активізувати роботу щодо завершення процесу укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Крім того, Ердоган прийняв запрошення відвідати Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва.