У Туркменістані перед Днем Незалежності президент помилував понад дві тисячі в’язнів

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помилував понад дві тисячі в’язнів напередодні Дня Незалежності країни, який відзначають 27 вересня.

Указ про звільнення 2 064 ув’язнених він підписав, керуючись «принципами милосердя і гуманізму», повідомляє державне інформаційне агентство Туркменістану (ТДХ).

Відомо, що шестеро з помилуваних ув’язнених є іноземними громадянами з невказаних країн.

Бердимухамедов зазвичай видає такі укази кілька разів на рік — напередодні державних або релігійних свят. Утім, він ніколи не звільняє політичних вʼязнів.

У травні Бердимухамедов звільнив понад тисячу в’язнів, зокрема 16 «свідків Єгови», які відмовилися від обов’язкової військової служби.

Останнє помилування відбулося після того, як на початку місяця ЗМІ повідомили, що у в’язницях Туркменістану – спалахи COVID-19, нестача продуктів харчування і медикаментів.

Влада Туркменістану не визнає наявності у країні коронавірусу. Наразі там немає жодного офіційно підтвердженого випадку. При цьому вимогу носити маски пояснюють «підвищеним вмістом пилу в повітрі».