У «Слузі народу» спростували підготовку тренінгу в Трускавці, але говорять про робочу нараду

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Соколовська Інна / УНІАН

Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук спростувала чутки, що фракція «Слуга народу» нібито знову збереться на тренінг у Трускавці, і запевнила, що депутати проведуть робочу нараду.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

«Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест», — зазначила Палійчук.

За її словами, у нараді візьмуть участь представники усіх гілок влади та президент України Володимир Зеленський.

Окремо Палійчук назвала теми наради: обговорення стратегії роботи влади на наступний рік та досягнень за минулі два роки, а також план законопроєктних робіт.