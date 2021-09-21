Байден: США готові повернуться до ядерної угоди, якщо Іран зробить те ж саме

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Президент США Джо Байден заявив в Генеральній Асамблеї ООН, що Сполучені Штати готові повернуться до ядерної угоди «в повному обсязі», якщо Іран піде на зустріч і зробить те ж саме.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

За його словами, що США «працюють» з Китаєм, Францією, Росією, Великою Британією і Німеччиною над дипломатичним взаємодією з Іраном і прагненням повернутися до Спільної всеосяжного плану дій (СВПД), від якого США відмовилася в 2018 році рішенням Дональда Трампа.

«Ми готові повернутися до повного дотримання, якщо Іран зробить те ж саме», — заявив Байден.

Мета СВПД — зупинити ядерну програму Тегерану в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, які були введені по відношенню до цієї країни.