Патрульні склали протокол на суддю Колегаєву за водіння напідпитку через 2 місяці після ДТП у Києві. Вона ігнорувала запрошення до поліції

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Патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за керування авто напідпитку на суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 знесла стовп і ледь не збила пішоходів, — через два місяці після ДТП.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, Колегаєва після аварії понад півтора місяця перебувала то на лікарняному, то у відпустці та ігнорувала письмові запрошення поліцейських прийти до управління, щоб завершити оформлення документів.

«Тому після виходу водійки з лікарняного ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП)», — розповів Білошицький.

Окремо він зауважив, що лікар ще в липні підтвердив, що Колегаєва була нетвереза.

Також заступник начальника Департаменту патрульної поліції запевнив, що матеріали вже передали для розгляду по суті до Оболонського райсуду Києва.