Латвійські військові на навчаннях загубили безпілотник. Тепер просять допомоги у грибників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Латвії під час великих військових навчань Namejs 2021 загубився армійський безпілотник.
Як повідомляє Delfi з посиланням на представника Національних збройних сил, звʼязок із ним втратили 16 вересня на маршруті Резекне — Гулбене, де він впав — невідомо.
Зазначено, що дрон був без озброєння, але призначений для підтримки військових завдань. У нього сіре забарвлення, розмах крил 2,8 метра, довжина 1,4 метра і вага близько шести кілограмів.
Армія Латвії попросила грибників, лісників і місцевих жителів допомогти в пошуках і повідомити, якщо безпілотник знайдеться.
- Подібні інциденти у військових Латвії вже були. У травні 2020 року загубився дрон компанії UAVFactory. Через це довелося обмежити повітряний простір, а аеропорт «Рига» тимчасово закрили.
- Дрон зрештою знайшли 17 травня в Гаркалнському краї на дереві.