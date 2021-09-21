Лава на іспанському острові Ла-Пальма наблизилася до моря. Влада оголосила нову евакуацію населення

Новини

Jacopo K. Natale / Twitter

У вівторок, 21 вересня, влада Іспанії оголосила про евакуацію ще однієї частини муніципалітету Ель-Пасо на острові Ла-Пальма в Іспанії через виверження вулкану.

Як повідомляє BBC, понад 6 тисяч жителів острова з 8-тисячним населенням покинули свої домівки з початку виверження у неділю.

Влада евакуювала чотири села, включно з Лос-Льянос-де-Арідане і Ель-Пасо, і встановила тимчасові притулки.

Станом на 21 вересня лава покрила 103 гектари та приблизно 300 будинків.

Унаслідок виверження утворилися дві тріщини. На супутниковому знімку видно, що лава продовжує просуватися західною частиною гірського масиву Кумбре-В’єха.

Коли лава сягне моря, вона може спровокувати більше вивержень і хмари токсичних випарів. Навколо території виверження встановили зону відчуження протяжністю 2 кілометри, щоб мінімізувати загрозу частинок і газів, які витають у повітрі.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку на саміт ООН у Нью-Йорку, щоб контролювати рятувальні роботи.