Голова комітету Ради Радуцький: У парламенті провакциновано від коронавірусу не більше 50% депутатів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Верховній Раді від коронавірусу провакциновано не більше 50% народних депутатів.

Про це в етері програми «Свобода слова» на ICTV розповів голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький.

Аби у депутатів був стимул вакцинуватись, він пропонує, щоб ті власним коштом здавали тести.

«Перед входом у зал Верховної Ради потрібно перевіряти: якщо ти вакцинований — заходь, якщо ж не вакцинований — за власний кошт здай антиген-тест. 15 хвилин і заходь, якщо не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація», — зазначив Радуцький.