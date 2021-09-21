Bihus.Info: Сімʼя головного експерта країни Рувіна володіє квартирами і авто на десятки мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін і його сімʼя користуються дорогою нерухомістю і автомобілями, які їм не належать, а також володіють майном, вартість якого не відповідає офіційним доходам.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.
Згідно з останньою декларацією Рувіна, він і його дружина мають у власності дві старі квартири на 147 і 59 квадратних метрів, один гараж, одне нежитлове приміщення на 152 квадратних метри, в якому дружина тримає салон, а також новий автомобіль Land Cruiser 2017 року випуску і Toyota Сamry 2009 року. При цьому ціни на деяке майно вказані нижче ринкових (значно).
Журналісти зазначають, що в декларації Рувіна Land Cruiser куплений за 730 тисяч грн, хоча його ринкова ціна 1,5 млн гривень. Ціна нежитлового приміщення вказана як 1,2 млн грн, хоча комерційна нерухомість в тому ж будинку в чотири рази дорожче.
За даними журналістів, Рувін живе в елітному клубному будинку Regent Hill на київському Печерську. Оренда квартири в такому будинку коштує від 100 тисяч до 500 тисяч гривень на місяць, а купити квартиру в Regent Hill коштує мінімум 1 млн євро.
Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн гривень, якого немає в декларації навіть на правах користування.
Пасинок Рувіна Назар Шептицький має позашляховик Range Rover за 3,5 млн гривень, квартиру в ЖК Французький квартал (понад 100 кв. м) і оформлений співвласником низки компаній, дивідендів від яких він не отримує. Офіційно він заробляє на роздрібній торгівлі з 2017 року, і за які гроші він купив квартиру в 2016 році вартістю у $150 тисяч, неясно.
Молодший син Рувіна, Сергій, працює оперуповноваженим в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, але при цьому, за спостереженнями журналістів, живе в ЖК Французький квартал і їздить на Mercedes-Benz S350L з персональним водієм.
Відповідь Рувіна
Рувін заявив, що в Regent Hill квартири ніколи не мав і не орендував, його нібито тимчасово пустив пожити друг. Range Rover, на якому пересувається дружина — це нібито службова машина заводу, де вона працює. За словами Рувіна, його син і пасинок мають доходи з бізнесу і квартиру в Французькому кварталі нібито придбали навпіл за свій рахунок, але звідки взяті гроші — невідомо.
- Олександр Рувін очолює КНДІСЕ з 2011 року. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження з найрізноманітніших напрямів. КНДІСЕ проводив експертизи у низках резонансних справ, які викликали публічні скандали. Серед них — спроба упізнати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета за ходою, позитивні висновки щодо законності формули «Роттердам+», а також спроба Рувіна відкликати експертизу у справі ексголови ДФС Романа Насірова.