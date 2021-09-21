Bihus.Info: Сімʼя головного експерта країни Рувіна володіє квартирами і авто на десятки мільйонів

Новини

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін і його сімʼя користуються дорогою нерухомістю і автомобілями, які їм не належать, а також володіють майном, вартість якого не відповідає офіційним доходам.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Згідно з останньою декларацією Рувіна, він і його дружина мають у власності дві старі квартири на 147 і 59 квадратних метрів, один гараж, одне нежитлове приміщення на 152 квадратних метри, в якому дружина тримає салон, а також новий автомобіль Land Cruiser 2017 року випуску і Toyota Сamry 2009 року. При цьому ціни на деяке майно вказані нижче ринкових (значно).

Журналісти зазначають, що в декларації Рувіна Land Cruiser куплений за 730 тисяч грн, хоча його ринкова ціна 1,5 млн гривень. Ціна нежитлового приміщення вказана як 1,2 млн грн, хоча комерційна нерухомість в тому ж будинку в чотири рази дорожче.

Читайте також: НАЗК виявило порушення в деклараціях судді КСУ Касмініна та кількох депутатів

За даними журналістів, Рувін живе в елітному клубному будинку Regent Hill на київському Печерську. Оренда квартири в такому будинку коштує від 100 тисяч до 500 тисяч гривень на місяць, а купити квартиру в Regent Hill коштує мінімум 1 млн євро.

Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн гривень, якого немає в декларації навіть на правах користування.

Пасинок Рувіна Назар Шептицький має позашляховик Range Rover за 3,5 млн гривень, квартиру в ЖК Французький квартал (понад 100 кв. м) і оформлений співвласником низки компаній, дивідендів від яких він не отримує. Офіційно він заробляє на роздрібній торгівлі з 2017 року, і за які гроші він купив квартиру в 2016 році вартістю у $150 тисяч, неясно.

Молодший син Рувіна, Сергій, працює оперуповноваженим в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, але при цьому, за спостереженнями журналістів, живе в ЖК Французький квартал і їздить на Mercedes-Benz S350L з персональним водієм.

Читайте також: Брату голови Окружного адмінсуду Києва повідомили про підозру в недекларуванні статків

Відповідь Рувіна

Рувін заявив, що в Regent Hill квартири ніколи не мав і не орендував, його нібито тимчасово пустив пожити друг. Range Rover, на якому пересувається дружина — це нібито службова машина заводу, де вона працює. За словами Рувіна, його син і пасинок мають доходи з бізнесу і квартиру в Французькому кварталі нібито придбали навпіл за свій рахунок, але звідки взяті гроші — невідомо.