Індія відновлює експорт вакцин проти коронавірусу. Країну вважають найбільшим виробником препаратів у світі

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Міністр охорони здоровʼя Індії Мансух Мандавія оголосив, що з жовтня країна знову експортуватиме вакцини проти коронавірусу.

Відповідну заяву він зробив напередодні візиту премʼєр-міністра Нарендри Моді до Вашингтону на саміт лідерів США, Індії, Японії та Австралії, пише CNN.

Виробники вакцин в Індії очікують, що у жовтні вони зможуть виготовити понад 300 мільйонів доз для щеплення власного населення, а надлишки віддати на експорт.

«Ми допоможемо світу і завдяки COVAX ми також виконаємо свої зобовʼязання», — сказав міністр охорони здоровʼя Індії.

Наростивши виробничі спроможності, уряд країни вже у вересні очікує отримати 260 мільйонів доз вакцини від вітчизняних виробників. Очікується, що Індія стане ключовим постачальником вакцин для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.

Нагадаємо, Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. Так, країна займала лідерські позиції за кількістю смертей від COVID-19. До цього Індія експортувала понад 60 мільйонів доз вакцини у 76 країн світу.

Наразі в Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень при населенні у 1,4 мільярда осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози — приблизно 22%. Вони мають намір до кінця року вакцинувати 1,1 млрд осіб.