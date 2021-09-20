У МОЗ відреагували на смерть студента після вакцинації. Причиною назвали набряк легенів

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Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів.

Про це він розповів «ТСН».

Раніше в його університеті повідомляли, що Сало помер після вакцинації від коронавірусу 13 вересня. Він зробив щеплення о 14:30, а до вечора у нього піднялася температура. Приблизно о 20:15 почалися судоми — через 20 хвилин його пульс зупинився.

«Безпосередньо призвела до смерті серцево-легенева недостатність, набряк легенів. Але що саме викликало такий стан, поки залишається невідомим, ми будемо чекати лабораторних досліджень», — сказав Кузін.

Про смерть хлопця МОЗ отримав повідомлення майже через тиждень, хоча про смерть у день щеплення повинні повідомляти екстрено. На якому етапі стався збій, зʼясовують. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження, але експертиза триватиме місяць.

Повідомляють, що з флакона, з якого отримав інʼєкцію Сало, вакцинували ще пʼять осіб і всі вони почуваються добре.