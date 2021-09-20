МЗС України вимагає від Білорусі звільнити українця, якому за протести дали 3 роки позбавлення волі
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- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Міністерство закордонних справ України вимагає від Білорусі звільнити українського громадянина Михайла Ференця, якому суд Мінська дав 3 роки позбавлення волі за нібито «участь у діях, що грубо порушують громадський порядок», і «пошкодження майна».
Про це йдеться в заяві МЗС.
Відомство зазначає, що в суді не представили докази провини, сам українець не визнав себе винним, а правозахисний центр «Вясна» вніс його до списку політвʼязнів. Крім того, суд не врахував до його загального строку 7 місяців у СІЗО. У МЗС вважають справу політично вмотивованою, а вирок протиправним.
«Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Михайла Ференця — це черговий приклад білоруського «правосуддя», внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі», — сказано в заяві.
У МЗС додали, що продовжать захищати інтереси українця всіма доступними засобами.
- У Білорусі після придушення протестів 2020 року режим Олександра Лукашенка активно карає всіх, хто виступав проти чинної влади і силовиків.
- 16 вересня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що під суд йде 32-річний Михайло Ференець. Він міг брати участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка.
- За даними «Вясни» його звинувачували в участі в трьох маршах в минулому році, в організації ходи через Telegram-канал «Сміливі люди», в нанесенні протестних написів і зображень на будівлі, а також у вивішуванні БЧБ-стрічок у дворах. Ференця обіцяли вислати з країни. Він сам заявив на суді, що отримав таку обіцянку в обмін на підпис у протоколі допиту. На суді він також розповів про психологічне і фізичне насильство з боку силовиків в СІЗО.