Ексзаступник голови Нацполіції Коваль заявив, що звільнений за політичними мотивами. Він керував слідчою групою у справі Шеремета

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Колишній перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль, який був керівником слідчо-оперативної групи у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, подав декларацію перед звільненням з посади.

У коментарі «Слідство.Інфо» він заявив, що його звільнили з політичних мотивів.

«Причина звільнення, напевно, політична. Тому що по роботі питань немає», — сказав він журналістам. На питання, кому це вигідно, він не відповів. «Відверто не знаю. Просто звільнили», — заявив Коваль.

За даними декларації, останнім робочим днем у Коваля було 20 серпня. Він отримав понад 830 тисяч гривень виплат після звільнення.