Twitter заплатить $809,5 млн за врегулювання позову. Компанія необґрунтовано пообіцяла акціонерам зростання кількості користувачів

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Chesnot / Contributor

Компанія Twitter погодилася виплатити $809,5 млн за врегулювання судового позову, який був поданий її акціонером в 2016 році. Компанію звинувачували тому, що вона необґрунтовано пообіцяла акціонерам зростання кількості користувачів в соцмережі і ввела їх в оману.

Про це пишуть Variety і CNET.

Йдеться про події листопаду 2014 року. Тоді керівництво Twitter обіцяло акціонерам у проміжні терміни 550 млн активних користувачів і більше ніж один мільярд у довгостроковій перспективі, але у підсумку число активних користувачів не перевищувало 330 млн людей — зростання користувачів Twitter залишилося незмінним, що призвело до різкого падіння курсу його акцій.

У позові йшлося про те, що голова Twitter Джек Дорсі, член правління Еван Вільямс і колишній гендиректор Дік Костоло приховували факт уповільненого зростання користувачів у Twitter, але «продавали свої особисті акції за сотні мільйонів доларів». У скарзі стверджувалося, що компанія відстежувала щоденних активних користувачів, але до початку 2015 року не розкрила цю інформацію своїм інвесторам.

Тепер у Twitter погодилися заплатити суму. Там заявили, що остаточна угода про врегулювання не буде «включати визнання будь-якої провини з боку компанії або будь-кого з відповідачів».

Угода ще вимагає схвалення суду. Її розглянуть найближчим часом.