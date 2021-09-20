У Казахстані чоловік влаштував стрілянину через намагання виселити його з будинку. Загинули п’ятеро людей

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Sebastian Pociecha / unsplash

У понеділок, 20 вересня, в Алмати (Казахстан) чоловік відкрив вогонь по дільничних інспекторах поліції, судових виконавцях і співробітниках департаменту з надзвичайних ситуацій, які прийшли до нього з постановою про виселення з приватного будинку. П’ятеро людей загинули.

Про це з посиланням на пресслужбу департаменту поліції міста пише «Русская служба BBC».

Як зазначається, інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом в мікрорайоні Акбулак.

За даними місцевого порталу Tengrinews, загинули майор і капітан поліції 1982 і 1988 року народження, а також судовий виконавець та двоє цивільних осіб, імовірно, поняті або представники стягувача.

Водночас у ДНС Алмати зазначили, що співробітники департаменту не постраждали.

Правоохоронці запевнили, що підозрюваний вже знешкоджений і затриманий без застосування зброї. Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 99 Кримінального кодексу (вбивство).