В Україну повертаються заморозки. Синоптики оголосили штормове попередження

Новини

Alicja / Pixabay

Цього тижня в Україну прийдуть заморозки, у ніч проти 22 вересня у західних областях прогнозується зниження температури на поверхні ґрунту до 0...-3 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

За даними синоптиків, наступної ночі, 23 вересня, заморозки очікуються у більшості регіонів, крім півдня, сходу та Закарпаття (І рівень небезпечності, жовтий).

Окрім цього, в УГМЦ уточнили, що у Київській області в ніч проти 23 вересня на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0...-3 °С.