В Україну повертаються заморозки. Синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Alicja / Pixabay
Цього тижня в Україну прийдуть заморозки, у ніч проти 22 вересня у західних областях прогнозується зниження температури на поверхні ґрунту до 0...-3 °С.
Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.
За даними синоптиків, наступної ночі, 23 вересня, заморозки очікуються у більшості регіонів, крім півдня, сходу та Закарпаття (І рівень небезпечності, жовтий).
Окрім цього, в УГМЦ уточнили, що у Київській області в ніч проти 23 вересня на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0...-3 °С.
- Раніше синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі. В Україні буде дуже сухо, особливо в жовтні, можливі ранні заморозки.
- Літо-2021 стало другим найспекотнішим у Києві за останні 140 років, перевищивши кліматичну норму на 1,9 градуса.