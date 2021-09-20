Президент Німеччини приїде до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Фото УНІАН
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснить офіційний візит до України 6 жовтня. До України він прибуде разом із дружиною.
Про це пише канцелярія німецького президента.
«Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вирушить до України 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час візиту Штайнмаєр візьме участь у заходах до 80-річчя трагедії у Бабиному Яру. Після цього він проведе зустрічі із різними українськими політиками та чиновниками.
- У липні президент Володимир Зеленський і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр провели зустріч у Берліні, в ході якої обговорили реформи в Україні і питання безпеки на Донбасі.