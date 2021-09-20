У Міноборони запевняють, що держоборонзамовлення виконується, і вимагають «припинити безпідставні звинувачення»

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Заступник міністра оборони України Олександр Носов запевняє, що відомство виконує Державне оборонне замовлення (ДОЗ) на цей рік, і вимагає припинити «необґрунтовані звинувачення» у зриві закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, станом на 18 вересня міністерство розмістило 84,5% від річного обсягу замовлень на виконання робіт, послуг, покупку зразків озброєння і військової техніки. «Міноборони укладає договори, контракти, авансує та своєчасно сплачує по взятих зобов’язаннях. Аби вийти на 100-відсотковий показник виконання ДОЗ, є ще 3 місяці цього року для укладання контрактів», — сказав Носов.

Він закликав окремих політиків і представників медіа припинити «огульно і безпідставно» звинувачувати оборонне відомство у невиконанні ДОЗ. Такими ж словами він відреагував на звинувачення від деяких виконавців замовлень, які дорікали відомству тим, що окремі підприємства-підрядники несвоєчасно постачають продукцію для Збройних сил.

«Міноборони не робить жодних винятків чи преференцій, а дає можливість виробникам і постачальникам чесно конкурувати. Тому, закликаю не втягувати відомство у боротьбу, а пропонувати якісну та привабливу продукцію для потреб Збройних сил», — підкреслив Носов.

Критика

Раніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні ДОЗ не виконується третій рік поспіль.

«Те, що у нас третій рік не виконується державне оборонне замовлення — це не державна таємниця, про це говорять всі, але, на жаль, нічого не робиться. Коли вони звітують, що на 90% щось там виконали, що в їхньому розумінні виконали — просто викинули кошти, профінансували», — говорив Турчинов.

Нардеп «Голосу» Роман Костенко писав, що через неефективне управління в Міноборони на рахунку може залишитися близько 15 млрд гривень на кінець року. Він послався на виступ голови Рахункової палати Валерія Пацкана на засіданні комітету ВРУ з питань національної безпеки, на якому той заявив, що за 8 місяців 2021 року Міноборони не використало 7,8 млрд грн і до грудня ця сума може вирости до 14,8 млрд грн.

«Цікаво тепер, як і на що в МОУ спробують витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися в бюджет», — написав Костенко.

Напередодні депутат Ірина Верещук від «Слуги народу», член комітету ВР з питань нацбезпеки також вказала на незадовільне виконання ДОЗ.

«Виконати ДОЗ — це коли техніка стоїть на озброєнні і в ангарах. Коли техніка працює і виконує свої бойові та інші завдання. А просто підписати контракт і дати авансове фінансування — це ще не виконати ДОЗ. Тож ми чекаємо ефективності, і профільний комітет це проконтролює», — сказала вона.