Спікер Ради Разумков звернеться до антикорупційних органів через чутки про підкуп голосів за відставку міністрів

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Кримський Андрій / УНІАН

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що звернеться до антикорупційних органів, аби перевірити інформацію про виділення грошових винагород за голоси за відставку з посад.

Про це він заявив під час погоджувальної ради.

«Ми сьогодні багато спостерігаємо чуток та інформації у ЗМІ. Існують розмови, що хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тисяч гривень за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини, але це точно впливає на діяльність і на імідж ВР. На фоні іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає нічого позитивного», — наголосив Разумков.

Він заявив, що офіційно звернеться до антикорупційних органів, аби ті перевірили цю інформацію, хоча сам спікер вважає, що такі чутки не відповідають дійсності.

«Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо», — зазначив Разумков.