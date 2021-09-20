Спикер Рады Разумков обратится к антикоррупционным органам из-за слухов о подкупе голосов за отставку министров

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обратится к антикоррупционным органам, чтобы проверить информацию о выделении денежных вознаграждений за голоса за отставку с должностей.

Об этом он заявил во время согласительного совета.

«Мы сегодня много наблюдаем слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно влияет на деятельность и на имидж ВР, на фоне другого, что происходит иногда с нашими коллегами, следующая информация точно нам с вами не добавляет ничего позитивного», — отметил Разумков.