Силовики затримали бойовика, який у 2014 році штурмував управління СБУ в Луганську
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика «ЛНР», який у 2014 році брав участь у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Оперативники встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань.
Разом із іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління та за вказівкою ватажків шукав документи. Також підозрюваний брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, яка була у будівлі СБУ.
Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував «пропускний режим» на вході до захопленої будівлі.
Пізніше бойовик ніс «службу» на блокпості біля Станиці Луганської, де перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець.
Через конфлікт із іншими бойовиками та ватажками угруповання він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.
Відтак контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали біля селища Білокуракине.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- Відразу після анексії Криму у 2014 році Росія почала збройну агресію на сході України. Так, бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками з іншого. Наразі останні контролюють частину Донецької і Луганської областей. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну. Станом на 20 вересня 2021 року Луганськ перебуває під контролем окупантів.