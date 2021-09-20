Суд арештував ексчиновника МВС, який організував розстріли на Майдані

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Гонтар Володимир / УНІАН

Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських. Під час Революції Гідності він організував теракт та вбивство мітингарів, після чого почав переховуватися від органів слідства.

У вересні поточного року Спаських оголосили у розшук, повідомляє Офіс генпрокурора, а «Українська правда» наводить імʼя посадовця.

О 12:20 стало відомо, що Печерський районний суд Києва заарештував на 60 днів Юрія Спаських, якого підозрюють у розгоні Майдану 18 лютого 2014 року.

«Щойно суддя Євген Хайнацький відправив його під варту. Сам Спаських провину не визнає», — повідомляє видання «Грати».

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, «виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників».

В результаті таких дій загинуло три людини, ще 14 — отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 — середньої важкості.

Спаських інкримінують організацію теракту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисне вбивство та закінченні замахи на вбивство, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

У квітні 2014 року Юрія Спаських затримало ФСБ за підозрою в організації викрадення Андрія Портнова, який після перемоги Майдану втік до Росії, але потім повернувся в Україну.

Спаських вийшов у 2017 році і повернувся в Україну, де його затримали українські спецслужби за підозрою в розгоні протестувальників в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Після затримання Спаський отримав другу підозру — у силовому розгоні Майдану 18 лютого 2014 року, коли загинули люди.