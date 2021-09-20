У Південній Африці бджоли вбили 63 пінгвіни, яким загрожує зникнення

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Dick Daniels

Південноафриканський фонд охорони прибережних птахів повідомив, що рій бджіл вбив 63 африканських пінгвіни, що перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомляє The Guardian.

Тварин знайшли мертвими у Саймонс-тауні, невеликому містечку неподалік Кейптауну. Цей район є національним парком, і медоносні бджоли мису є частиною екосистеми.

Зразки, які взяли у пінгвінів, відправили для тестування на захворювання і токсикологію. Вони показали, що пінгвіни було здоровими та без зовнішніх фізичних ушкоджень. Розтин показав, що у всіх пінгвінів було кілька укусів бджіл.

«Після досліджень ми виявили укуси бджіл навколо очей пінгвінів. Це дуже рідкісне явище. Ми не очікуємо, що це буде відбуватися часто, це випадковість. На місці події також були мертві бджоли», — сказав ветеринар з фонду Девід Робертс.

Африканські пінгвіни, які населяють узбережжя і острови південної частини Африки, внесені в червоний список Міжнародного союзу охорони природи — це означає високий ризик їхнього зникнення.