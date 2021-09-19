Поїзд Чернівці — Київ змінює маршрут через обвал ґрунту

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Поїзд № 118 Чернівці — Київ змінює маршрут через обвал ґрунту в районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Ремонтні роботи вже почалися, але вони вимагають щонайменше 10 годин. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Камʼянець-Подільський, Дунаївці та Гречани.

Пасажирів, які планували вийти з потягу на цих станціях, просять не хвилюватися — за ними виїхали три вагони, які доставлять їх до Хмельницького, куди із затримкою, орієнтовно, на годину прибуде поїзд.