В Австралії відбулися протести проти самоізоляції: затримали понад 200 людей, є поранені серед поліцейських

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В Австралії у місті Мельбурн відбулась масова акція протесту проти карантину: затримали щонайменше 235 людей, 10 поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Командувач поліції штату Вікторії Марк Галліотт заявив, що на акції відправили патрулювати 2 тисячі поліцейських. Він зазначив, що люди вийшли на вулицю, «щоб просто вступити у бій із поліцією, а не протестувати проти карантину».

Поліція звинувачувала людей у надмірній агресивності, однак протестувальники теж скаржились на те, що правоохоронці застосовували надмірну силу. Фотографи зафіксували момент, коли поліцейські збивають жінку похилого віку. Коли вона впала і закрила обличчя руками, офіцери бризкали їй в обличчя перцевим балончиком.

Аби стримати акції, міська влада відключила систему громадського транспорту. За даними поліції, на заході було 500—700 людей.

Зазначимо, що штат Вікторія продовжив самоізоляцію людей ще на три тижні після того, як жорсткі обмеження не допомогли знизити кількість нових щоденних випадків коронавірусу. Їх послаблять тільки після того, коли 70% жителів штату Вікторія отримають свою першу дозу вакцини. Очікується, що це відбудеться приблизно 23 вересня. На даний момент 56% людей у ​​віці від 16 років отримали свою першу дозу.