Україна посилила протиповітряну оборону на північних кордонах

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Facebook / Повітряне командування «Центр»

Збройні сили України у рамках навчань посилили протиповітряну оборону на півночі країни. Там розташовані державні кордони з Білоруссю та Росією.

Про це пише повітряне командування «Центр» у своєму Facebook.

«Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття», — зазначили там.

Посилення оборони відбулося у рамках навчань «Об’єднані зусилля — 2021». У командуванні закликають мешканців Чернігівської області не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.